主播潘照文，流利口條及穩健台風，深受不少觀眾喜愛，也經常於社群平台分享日常生活，沒想到昨(23日)卻痛心表示「為安寧醫療發聲和瀕死的病人請命」，更以日前逝世的外婆為例，向醫院院方喊話: 「讓家屬安心陪伴家人走完最後一程」。

潘照文表示外婆尿道感染引發肺積水，不幸在日前逝世，瀕死的那幾天，身上插著鼻胃管、點滴、尿管，臉上戴著氧氣罩，好幾次只見外婆用盡全身力氣時，不停用雙手敲打肚子直呼：「我好痛」，當時即便幫她揉著肚子，試圖減輕痛苦，甚至表示會一起陪伴在身旁，卻仍未見到成效，不禁感嘆: 「這一刻我才了解，等待死亡來臨，家人有多揪心與折磨」。

潘照文指出因為疫情，醫院啟動防疫管制，探病與陪病者只能兩位，不過外婆在逝世前2天，家屬就輪流到病房探視最後一面，基本上大部分護理師都會通融，不過卻有位護理師對著他們怒吼:「你們到底幾個人要來病房啊」，眼見對方毫無同理心的態度，讓她氣憤表示：「或許是醫療人力的不足，磨光了醫療人員的同理心，期望偏鄉醫院能提供給家屬安寧醫療更多資訊，讓善終不是口號」，也建議院方是否能有更彈性作法。

對此，網友紛紛留言：「世界上有很多的無奈，明明可行，卻又不可行，制度與規定凌駕於普世價值了」、「這種沒有同理心的護理人員真是爛透了」，潘照文隨後也解釋：「無意挑起醫病對立，只是規定跟政策都是可以討論，是否能更加彈性」。