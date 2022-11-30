江澤民逝世享耆壽96歲 總統府：有注意到這消息 家屬節哀 19:452022/11/30 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共前領導人江澤民（右）逝世，習近平（左）任治喪委員會主委。(中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前大陸國家主席江澤民逝世，總統府發言人張惇涵今晚間回應表示，「我們有注意到這項消息，也希望家屬節哀珍重」。 新華社報導指出，前中國大陸國家主席江澤民因白血病和多個器官衰竭，於今天中午12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。 江澤民逝世 日本首相岸田文雄「由衷表達哀悼之意」 中研院院士林毓生曾稱台灣民主還是很民粹 曾任「 兩岸密使」 張榮豐：江澤民任內最重要改革有3項 #總統府 #江澤民 #家屬 #節哀 #逝世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江澤民對台提出「江八點」 任內辜汪會談開啟兩岸短暫互動 18:072022/11/30 兩岸 江澤民逝世享耆壽96歲 新華社、人民日報官網轉黑白悼念 18:172022/11/30 兩岸 曾編台越法律對照表 越南新住民賣小吃再圓夢 19:132022/11/29 寶島 江澤民2次訪美修補關係 任內迎中美蜜月期 18:512022/11/30 兩岸 首位赴烏克蘭參戰陣亡曾姓國人靈體 今由家屬護持返國 17:262022/11/30 社會 被「兩國論」激怒 江澤民任內對台文攻武嚇 引爆第2次台海危機 18:542022/11/30 兩岸 時論廣場》江澤民為兩岸鋪陳穩定基礎（邵宗海） 19:132022/11/30 時論廣場 江澤民逝世 治喪委員會名單曝光 習近平任主委 16:592022/11/30 兩岸 高雄發現紅衣女浮屍 經鑑識身分不明 警方公布特徵協尋家屬 15:092022/11/29 社會 陳沂揭曾被黨派拜託「發聲帶風向」 曝2大理由打槍 15:172022/11/29 娛樂 彰化3歲童遭虐「體無完膚命危」 醫悲：至今無家人探視 14:032022/11/29 社會 12月起 室外不必戴口罩 可逐桌敬茶酒 04:102022/11/29 生活新聞 快訊／中共前領導人江澤民逝世！享耆壽96歲 16:532022/11/30 兩岸 《捍衛戰士》男星不明原因病逝享壽66歲 昔與阿湯哥互飆演技 09:242022/11/30 娛樂 酒醉男倒臥路邊滿臉血 內湖警見狀急助送醫 20:002022/11/29 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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