前大陸國家主席江澤民逝世，總統府發言人張惇涵今晚間回應表示，「我們有注意到這項消息，也希望家屬節哀珍重」。

新華社報導指出，前中國大陸國家主席江澤民因白血病和多個器官衰竭，於今天中午12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。