台北市立委補選明年1月8日投票，國民黨參選人王鴻薇緊咬對手吳怡農的黑道人頭黨員爭議，吳怡農反駁稱當時惹事的趙介佑已被開除，其父趙映光也「被請出黨部」，不過趙映光卻發出聲明反駁吳怡農說法，王鴻薇今表示，吳怡農應該很傻眼，她也質問吳怡農，到底是誰說謊？而吳怡農則發出聲明強調，在黨內討論時曾表示家屬應離開黨部，之後趙也提出辭呈。
針對趙映光發聲明反駁「沒被吳怡農請離開市黨部」，王鴻薇4日受訪時表示，吳怡農自己應該很傻眼，對外說開除趙介佑，將其父親請離黨部，結果被趙映光霸氣打臉，她認為，所有政治人物都要放大檢驗，吳怡農信誓旦旦對外說將趙映光請離市黨部，「到底哪一個人說謊？吳怡農應該對外做交代」。
而吳怡農今上午也發出聲明，表示主任委員跟評議委員召集人是平行的職務，互不隸屬。自己在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後，前評召提出辭呈。
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