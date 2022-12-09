國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇拋出核二、核三延役的政見，遭綠營、中央輪番反擊，她今天受訪時辛辣回擊，直言民進黨參選人吳怡農是不是不知道知道核三廠不在新北市，基本常識都搞不清楚，難道是把屏東當塑膠嗎？

王鴻薇今天上午先接受廣播專訪，結束後接受聯訪，媒體詢問，核電廠延役是老議題，她提出前是否有和新北市長侯友宜溝通？王回應，表示，核二、三廠延役絕非老議題，大家看到國際能源問題、相關能源價格飛漲還有台灣缺電的狀況， 當然是現在的問題，「怎可能是老議題？」

而經濟部長王美花面對王鴻薇政見，將矛頭轉向新北阻擋，吳怡農昨也質疑，王鴻薇提出政見前有否問過重視核安的侯友宜，王鴻薇反批，吳怡農現在拿侯友宜當擋箭牌，是不是不知道核三廠並不在新北市，才一直拿侯友宜當擋箭牌，覺得也滿奇怪，難道吳怡農跟經濟部把屏東當成塑膠嗎？核二、三廠是在不同縣市 ，他們似乎連基本常識都搞不清楚。

至於民進黨立委洪申翰批，國民黨要核電又不要核廢放我家，完全不負責任，要王鴻薇請蔣萬安幫忙，核廢放台北市，王鴻薇聽聞後表示，這種無聊的政治口水她不回應。

另外，環保團體綠色公民行動聯盟昨稱現有核電廠延役不可行，批評王鴻薇不負責也不專業，王則認為，她已經很負責任提出看法，在她的臉書也特別提出關於缺電、電價及空污相關的一些考慮，希望綠盟能花點時間看一下她臉書向大家的報告。

媒體追問，侯友宜針對核二廠延役喊話中央處理，跟王鴻薇所提的方向不一，樂見這樣發展嗎？王鴻薇強調，核二、三廠延役是中央職權，乾式儲存槽也是中央職權，只是核二廠在新北市，新北市府當然對於乾式儲存槽環保與水土保持相關規定，會希望能達到安全標準，但也藉此跟大家報告，有關乾式儲存槽的設立跟設置都是中央職權，這是台電應該做的。