在台烏克蘭藝人佳娜、烏克蘭陣線發起人之一何曼柯今在曾聖光追思告別禮拜上，贈送曾母「聖喬治屠龍」聖像，象徵曾聖光會向聖喬治一樣，守護家人與族人。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚今赴曾聖光告別追思禮拜安慰家屬，祈願世界和平不要再有戰爭。（羅亦晽攝）

花蓮25歲撒奇萊雅族青年曾聖光參加烏克蘭志願軍，上月2日與俄軍交戰不幸戰死沙場，家屬同月底赴烏國將其骨灰接回台後，今在家鄉花蓮舉辦追思告別禮拜。（羅亦晽攝）

花蓮25歲撒奇萊雅族青年曾聖光參加烏克蘭志願軍，上月2日與俄軍交戰不幸戰死沙場，家屬同月底赴烏國將其骨灰接回台後，今在家鄉花蓮舉辦追思告別禮拜，原住民族委員會由主委夷將．拔路兒代表追頒原住民族一等專業獎章與慰問金給家屬，表彰曾聖光捍衛民主的自由及勇氣。

曾聖光的家屬今下午在花蓮市立殯儀館舉辦曾聖光追思告別禮拜，原民會主委夷將．拔路兒、縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、在台烏克蘭藝人佳娜、烏克蘭陣線發起人之一何曼柯、多位民意代表等人均到場追思，曾的家人看到曾聖光以前的照片及在烏克蘭最後身影的畫面時，紛紛落淚，現場一片哀戚。

夷將表示，原民會肯定聖光為捍衛民主、自由與公義，勇敢的赴8000公里外的烏克蘭參戰，因此特別追頒原民會最高一等獎章，紀念及緬懷這位勇士，雖然他不幸於戰爭中犧牲生命，但相信在他25年的歲月裡絕對充滿光芒，盼家屬節哀。

佳娜與何曼柯則代表烏克蘭人送給曾聖光家屬「聖喬治屠龍」聖像，象徵曾聖光會向聖喬治一樣，守護家人與族人，佳娜也在致詞時哽咽表示，真正英雄並非在神話裡而是在我們身邊，強調在台烏克蘭人未來會持續傳揚他的事蹟，並希望世界不要再發生殘酷無情的戰爭。

徐榛蔚提到曾母曾說，聖光從小就相當有正義感，見鄰居大欺小或大狗欺負小貓便挺身而出，進而奠定他正義有為的個性，不過她也以母親的角度，安慰曾母、曾妻與其親友，雖然白髮人送黑髮人是錐心之痛，但還是希望大家能像聖光一樣勇敢，拋下傷心悲痛的心情迎向未來每一天，同時也祈願世界和平不要再有戰爭。

最後，徐榛蔚也希望大家在聖光的告別式過後，能給予家屬安心安定的力量，讓他們能回到單純平靜的生活，雖然鍵盤前後人人都有發言權利，但還是期望能就此停止。

曾聖光的母親低調不願受訪，但她在告別式開始前於臉書發文表示，縱使內心有萬分的痛萬分的不捨，但放手了，她願意放手，聖光將永遠活在她心中。

曾聖光高中畢業後簽志願役入伍當兵，去年退役，今年6月赴烏克蘭擔任志願軍，並於9月加入陸軍步槍營，上月2日於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時，突有炸彈炸開，造成他頭部重創，最後失血過多，不幸罹難，是第一位陣亡於烏國的台灣籍志願兵，消息曝光後，各界均感震驚與不捨，烏國軍方上月14日舉辦追悼會表達對曾聖光的感念。