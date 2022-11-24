汪小菲被前妻大S告上法院，追討500萬生活費，讓他難掩怒火砲轟徐家人，更指控多項莫須有罪名在小S身上，讓她心情大受影響，即便無端遭到波及，仍不忘發文公開祝福二女兒Lily生日快樂，除了道出內心話之外，更感性告白: 「你們比我重要太多了」，讓所有人看了為之動容。

汪小菲接連3天狂發文砲轟徐家人，小S也成為被攻擊的首要對象，只見他痛批小S「踩在她姐腦袋上的小丑」、「踩著你姐的人血饅頭上位」，還指她不經醫生處方用藥過度，更爆料一位唐姓舞蹈老師就是其出軌對象，小S在沉默數日後，也首度在社群平台發文，並曬出一段5分鐘影片，不過並非是要回應汪小菲的指控，而是要祝二女兒Lily生日快樂。

小S曬出的影片中，只見她拿著附上卡片的一束花，祝福二女兒Lily生日快樂，Lily在無預警收到這份驚喜後，難掩興奮向小S道謝，隨後看到小S手寫卡片的內容，更是感動到哭成淚人兒，小S情緒也受到感染，一度激動到說不出話來，接著母子四人自拍合影，感情好到讓外界稱羨不已，小S更是感性表示: 「我親愛的二女兒Lily,她以為我忘了她的生日！怎麼可能！你們三個都是媽媽的心頭肉，你們比我重要太多了」，心情似乎不受近來風波影響。

對此，網友紛紛獻上祝福及留言打氣: 「别人说什麼都不重要，最重要的是你和家人都好好的，幸福着就可以了，祝liiy生日快樂」、「媽媽教得好好，看得出她好珍惜」、「國際巨星這幾天辛苦了，終於有開心的事情」、「S妳很棒，這一路 妳們一家都辛苦了 」。

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