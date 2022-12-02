談到台灣山野奇談，除了有「黑色奇萊」之稱的奇萊山，「玉山小飛俠」也是廣為人知的詭異傳說。據傳，不少登山客曾在玉山南峰叉路口，看到3名頭戴寬緣大斗笠、身穿黃色登山斗蓬雨衣的男子，突然傻傻跟著他們走，就會摔下山谷慘死。美女主播劉芯彤就曾透露，自己高中時參加中橫健行活動，就疑似遇上「小飛俠」。

劉芯彤過去曾在臉書回憶，某個高中暑假，她和幾個同學報名參加7天6夜的中橫健行，在第6天時遇到颱風攪局，天氣好轉後決定下山，當時中橫公路柔腸寸斷，走沒幾步路就遇上坍方，連隧道口都被掩埋，一行人手腳並用，爬過一處又一處落石堆，為了避免有人走失，團隊每個人都是一個跟著一個。

劉芯彤提到，下山過程中，她前方身穿藍衣的同學突然不見蹤影，只剩一名穿著黃色塑膠雨衣的人，自己以為是其他隊員，趕緊提醒對方「哈囉，同學，你是哪一個小隊的？不是我們這一隊的吧？你要趕快跟上，不要落隊了！」然而黃衣人沒有回應，依舊繼續走，「就在踏出洞口的那一刻，陽光照射下，他消失了」。

劉芯彤定睛一看，赫見前面原本消失無蹤的同學就在前方，趕緊詢問對方是否有看到黃衣人，「她說沒有，但她聽到我說話的聲音，還回頭看了我一眼，就見到我在自言自語。」她不信邪，四處尋找穿著黃色雨衣的人，赫然想到當時颱風剛走，天氣晴朗悶熱，而且還健行爬上爬下，「誰會穿著悶熱不透風的雨衣呢？」