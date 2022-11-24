臺北市政府勞動局於(24)日舉辦「臺北市職場性別平等指標認證」頒獎典禮，玉山金控於2020年榮獲首屆臺北市職場性別平等指標認證期滿後，2022年再度獲頒此項殊榮。此項認證依據促進組織決策之性別平等、工作與家庭平衡、友善孕育措施等八大項指標進行評核，玉山金控積極推動職場性別平等，以及建置完善的員工照顧措施，持續獲得評審高度肯定。

玉山金控人資長王志成表示，玉山長期致力於建立多元、平等、包容的環境，保障勞動人權，創造友善與幸福的工作場域。以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG的第五項目標「實現性別平等，並賦予女性權力」，將性別平等列入具體目標，明確訂定鼓勵晉用女性擔任管理職、提升女性主管比例等策略方向，以實踐成為世界一等的企業公民的願景。

人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山認為同仁是企業最重要的基石，重視同仁權益，打造友善職場更是企業最重要的責任。玉山積極推動公平的招募與任用、反歧視的晉升與調薪、完善的福利保障、多元的福利措施及友善的母性照顧措施。包括首創「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數、提供優於法規的60天產假、8天產檢假及陪產檢及育嬰留職停薪制度等，期許能充分發揮社會正向影響力，善盡關懷員工之企業社會責任。

玉山長期秉持誠信正直、專業負責，除了在金融本業不斷精進，在邁向永續發展的道路上，秉持「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，持續透過優化工作與家庭平衡措施、提供多元發展舞台及鼓勵多元共融等面向，用心打造健康幸福的友善職場。得獎是榮譽、更是責任，玉山將堅守核心價值，整合內外部資源及合作夥伴的力量，共同邁向更美好的未來。