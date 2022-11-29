32歲的大陸女星李一桐有「最美黃蓉」之稱，是不少男人心目中的女神代表之一，甜美的外型讓大家有「初戀」的感覺。近日，她出演大陸古裝劇《朝歌》，女主角由飾演《延禧攻略》魏瓔珞的火紅女星吳謹言擔綱，李一桐則是退居女二位置，消息一出，令網友們惋惜不已。

李一桐最初學是舞蹈出身的，並考上了北京舞蹈學院，精修民間舞蹈，除了舞蹈，她還精通書法，所以身上自帶了一股書卷氣。畢業之後的她本身是想開一個茶館，但一次幫電影學院的朋友拍一個幾分鐘的小片，讓她對表演開竅，便放棄開茶館，進入了演藝圈。

金庸名劇《射雕英雄傳》翻拍了很多次，但是很少有明星能將黃蓉的感覺飾演出來，尤其之前米雪、翁美玲、陳玉蓮、朱茵、周迅、林依晨都曾出演過，所以外界普遍不看好李一桐飾演黃蓉，沒想到開播後，她飾演的黃蓉竟收穫了眾多的讚美，她機靈又聰慧表演以及美麗的古裝扮相，受封為「最美黃蓉」，甚至被許多影評盛讚「長了一張天生女一號的臉」

而如今演過這麼多主角的李一桐在新劇《朝歌》中，卻退居女二的位置，將鋒芒與光環讓給因飾演《延禧攻略》的魏瓔珞而火紅的吳謹言，許多人紛紛惋惜李一桐的戲份肯定不如吳謹言多，但是許多網友也期待在這種狀況下，李一桐如何帶給觀眾不一樣的驚喜。