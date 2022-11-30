金鐘影后王娟新挑戰，在舞台劇《Space Boy》裡飾演一名陪伴自閉兒成長的母親。（故事工廠提供）

金鐘影后王娟新挑戰，在舞台劇《Space Boy》裡飾演一名陪伴自閉兒成長的母親，她表示，她也曾和自閉症的孩子接觸，「以前會覺得自閉症是少數，表示他們是特殊的，就像一班10人有一個是自閉症孩子，他就很特別，但當10個孩子有5個有深淺不同的自閉傾向，正常不正常就不是用我們現在可以理解的方式去看待，而是尊重另一個族群的產生。」

王琄表示，大家應該學習怎麼和自閉兒溝通，而不是因為他們太特殊就歸類到角落假裝沒看到，「為什麼現在很多特殊小孩出現，並不代表他們不正常，是我們還不認得他們，不認得就去認識他、靠近他，我覺得尊重才會出現。」

王琄分享她和自閉症孩子透過心靈交流溝通的經驗，一次她在穿鞋，覺得後面有人在看她，「我回頭一看，有個小孩在溜滑梯最上面看著我，我回頭看他，他嚇一跳，好像被我抓到了，他其實在看我有沒有收到他的『訊號』，我有收到，他就不好意思躲起來。我接著繼續穿另一腳鞋，我感覺他又在看我，我再回頭一看，他又被抓到了。我覺得是溝通方式不一樣，他可能更靠心，他用一種能量波在跟你溝通。」

《Space Boy》描述一名母親為了照顧自閉兒而心力交瘁，無意間卻忽略了另一個孩子的感受，也因此陷入兩難。全劇除了描述親情、自閉兒，同時也談論溝通。

王琄表示，劇中呈現和自閉兒的溝通方式，「有一部分就是講我們不太理解他的溝通方式，但是請用更開放的方式去接受他們、去探索他們新的溝通模式。就像外國人講外文，我們講我們的語言，那他們只是另外一種新的語言，我們也應該要去學習。」演出將於12月3日、4日在台北親子劇場登場。