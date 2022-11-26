80歲哈里遜福特（Harrison Ford）因《星際大戰》和《印第安納瓊斯》系列電影成為全球知名影星，影迷年齡層也橫跨各世代。已經2年未登上大螢幕的他，率先宣布回歸小螢幕之作要獻給Apple TV＋喜劇《Shrinking》搭擋《追愛總動員》傑森席格爾（Jason Segel），2人將飾演師徒關係的心理醫生。

哈里遜福特飾演的「菲爾」，是當地公眾佳評如潮的心理醫生，頭腦精明、為人耿直，更是「認知行為療法」的先驅，不但開創了獨特的一套診療方式，他也無私地傳給2位徒弟。然而被診斷出帕金森氏症的他，被迫放下自尊、不得已求助早已被他疏遠的家人。而傑森席格爾飾演的徒弟之一「吉米」，由於長期走不出悲痛，他下定決心要改變教授所給的指示，對於每位求診的病患，他都要給予最真實的建議和回答，包含最殘忍的實話，沒想到這將為病患的人生帶來激烈的轉變，連他自己的也不例外。