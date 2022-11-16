櫃買中心16日表示，為便利社會大眾參與臺股交易，滿足投資人普通交易時段買賣零股之需求，櫃買中心自109年10月26日實施上櫃盤中零股交易制度，投資人可於普通交易時段買賣零股。
考量上櫃盤中零股交易制度上線迄今已逾2年，零股成交值及成交戶數均有顯著提升，為進一步提升零股成交機會與效率，櫃買中心已公告修訂「零股交易辦法」部分條文，上櫃零股交易撮合間隔時間將自111年12月19日起由現行3分鐘撮合一次縮短為1分鐘撮合一次。
櫃買中心16日表示，為便利社會大眾參與臺股交易，滿足投資人普通交易時段買賣零股之需求，櫃買中心自109年10月26日實施上櫃盤中零股交易制度，投資人可於普通交易時段買賣零股。
考量上櫃盤中零股交易制度上線迄今已逾2年，零股成交值及成交戶數均有顯著提升，為進一步提升零股成交機會與效率，櫃買中心已公告修訂「零股交易辦法」部分條文，上櫃零股交易撮合間隔時間將自111年12月19日起由現行3分鐘撮合一次縮短為1分鐘撮合一次。
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