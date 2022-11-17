黃丹尼轉戰運動醫學界成為CEO。（秀傳運動醫學中心提供）

黃丹尼轉戰運動醫學界成為CEO。（秀傳運動醫學中心提供）

金曲獎最佳重唱組合B.A.D的成員黃丹尼，單飛轉戰廣播界奪金鐘後成名副其實的「雙金」斜槓達人，最近更搖身一變成運動醫學中心明星CEO，他把深耕十年結合自身媒體資源、醫療、運動及科技成立醫學中心，與股東合資砸逾2000萬投入專業運科儀器及人力訓練，身為CEO的黃丹尼校長兼撞鐘擔任自家中心代言人，希望讓運動醫學更快與產業鏈結，他說：「成立運動醫學中心就是幫助大家了解自己的身體，尋找最適合自己的訓練與運動方式，就能達成自己想要的目標。」

B.A.D於2005年解散後就淡出演藝圈，10多年前從歌唱轉戰運動及媒體界的黃丹尼，靠著興趣斜槓出一片天，曾是歌手的他不僅是電台主持人、YouTuber及播客（Podcaster），更因為懂運動、愛運動，主持飛碟電台《幽浮sports秀》 而獲第52屆廣播金鐘獎綜合節目主持人獎，拿過金曲、金鐘的他不但是「雙金」斜槓達人，今年更多了運動醫學中心CEO頭銜成為「雙金」總裁，堪稱人生勝利組。

黃丹尼目前重心都擺在醫學事業，自爆偶爾主持運動賽事會被粉絲認出，「他們就會說是從小聽B.A.D的歌長大的，讓我感覺自己好像真的老了」。至於B.A.D是否有機會回歸？他透露： 「或許明年初可以看到B.A.D帶著幾首新作品跟喜歡我們的歌迷見見面。」黃丹尼期望接下來把運動醫學的整合服務，帶給自己身邊的藝人好友們，希望讓藝人好友們身體的狀況能夠應付各種高壓的演藝工作，同時督促自己與B.A.D的2位兄弟Ben及Alex一起顧好健康，以防那天復出唱歌體力可以跟得上。