摩根大通表示，鑒於聯準會為了對抗通膨將進一步緊縮貨幣政策，預估美國經濟將在明年第四季陷入溫和衰退。

該投資銀行預期美國明年第四季經濟將萎縮0.5％，該頹勢可能延續到2024年。它還把美國明年國內生產毛額（GDP）成長率估值下修到1％，為2022年經濟成長率估值的一半。

它並表示Fed到2023年3月底將再度升息4碼，其中12月將調高利率兩碼，緊接在2月與3月分別調升1碼。