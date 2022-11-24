庫存調整結束，偉訓(3032)營運自下半年回穩，展望明年，偉訓機殼事業已取得北美及歐洲兩家雲端大廠認證，並完成雲端機櫃第二條產線建置，NVIDIA RTX 40系列顯卡需求，電源事業已推出相對應電源，自有品牌COUGAR除推出新產品，也持續拓展海外市場，偉訓表示，明年會比今年好。

偉訓以主要產品為機殼、電源供應器，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，其中力韡產品主要為長照床/醫療床/家居床，近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，儘管今年整體環境受庫存修正影響，偉訓因最早進入庫存調節，也最早擺脫庫存修正影響，下半年起單月營收已見回升，毛利率也攀升超越去年水準。

偉訓第3季合併營收15.25億元、年減19%，母公司業主稅後盈餘1億、年增30%，其中單季合併毛利率21.7%，年增2.16個百分點，創下今年單季新高，單季每股盈餘0.89元；累計今年前3季合併營收47.35億元、年減27.35%，合併毛利率為19.92%，年增2.02個百分點，母公司業主稅後盈餘2.79億元、年增14.26%，每股盈餘EPS 2.48元。

偉訓前10月合併營收為52.73億元，偉訓表示，將力拚維持第四季營收及毛利率成長力道。

展望明年，偉訓表示，機殼事業已取得北美及歐洲兩家雲端大廠認證，並完成雲端機櫃第二條產線建置，將挹注明年訂單成長；面對NVIDIA RTX 40系列顯卡需求，電源事業已推出相對應電源，此外明年也將針對諧振電源架構進行多項發明專利申請，此創新技術能提高電源效率與降低紋波，將應用在高階產品；自有品牌COUGAR除了推出滿足市場需求的新產品，也持續拓展海外市場，歐洲及北美第四季皆有新進合作代理商，明年會比今年好。