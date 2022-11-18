美國最新公布的消費者物價指數（CPI）明顯下滑，並低於市場預期，顯示通膨有漸獲得有效控制的跡象，激勵近期國際股市表現，也帶動台股上漲。11月新完成募集的大華優利高填息30（00918）ETF即鎖定台股市場，發行價格每單位15元，近期可望於證交所掛牌，成今年第19檔上市ETF。

大華優利高填息30ETF追蹤指數為台灣指數公司特選台灣優利高填息30指數，成分股篩選原則主要是從上市櫃企業市值排名前150家中，挑出近四季營業利益總和為正數，股利率排名居前，且過去完成填息的次數比率高的30家企業。

該指數成分股目前涵蓋電子、金融與傳產三大產業，成分股一年調整兩次，分別在6月與12月進行審核。

大華銀投信指出，今年初因面板供給過剩，造成面板驅動IC大廠庫存攀高，銷貨銳減衝擊營收，讓這檔指數的部分成分股本益比下滑，不過歷經超過半年的庫存調整，需求與存貨等利空也已反映，投資價值逐漸浮現。

金融股方面，今年升息環境下，各金控投資部位有些虧損，獲利也呈現衰退，連帶影響股價表現，不過利率上升將有利於銀行存放款利差擴大，未來對營收可望有正面挹注。

證交所指出，不同於其他基金商品，ETF掛牌上市後，就可以在盤中即時交易，管理費等成本費用通常也相對較低，近年成為國人青睞的投資理財工具。但任何金融商品投資都有不確定性，提醒投資人應先認識ETF標的指數、商品特色及相關風險再進場。