「消防機器人」首度登場利用遠端遙控協助架設第1道水線。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府18日舉辦「毒災暨空汙聯合防救演練」，模擬遭受無人機恐怖攻擊造成氯氣外洩及人員受傷之複合性災害，也結合災防告警細胞廣播服務（CBS），首度出動「消防機器人」遠端遙控協助架設第1道水線，以水霧噴灑減少氯氣擴散風險，提升救災量能及防災共識。

由於各式無人載具蓬勃發展，可能遭惡意改造成為威脅，市府為提升大新竹地區毒化災應變及搶救能量，今年特別模擬廠區遭受無人機攜帶土製炸彈之恐怖攻擊事件，引爆接近廠區裝卸中之氯氣鋼瓶，導致氯氣洩漏之「毒災暨空汙」意外。

此次演練的2大重點，在於「事故通報與成立緊急應變小組」以及「疏散避難」。環保局代理局長洪明仕說明，在事故發生後，第一時間通報事故與人員管制，並出動消防機器人遠端遙控協助架設第1道水線，以水霧噴灑減少氯氣擴散風險及控制災情，減少救災人員傷亡。

同時，也進行廠區雨排截流，防止廢液外流汙染，另也報請廠區成立緊急應變小組，執行傷患救治、毒災暨空汙緊急應變、止漏工具運用、二次危害阻絕及善後復原等。

這次演練也結合災防告警細胞廣播服務，即時發送疏散避難演練訊息給科園、金山、仙水、關東里等受影響範圍之鄰廠員工與居民。距離科學園區廠房最近的科園里，也加入實際演練，里長、東區區公所通知各家戶民眾在家中就地避難。

因考量撤離反而不安全，故採取「就地避難」之措施，首先關閉門窗、封閉與外面空氣接通處，在室內可能的縫隙貼上膠帶，防止毒氣滲入，並上網或打開收音機、電視，注意最新訊息，直至狀況解除。

市府環保局指出，本次演練共計17處公私單位、160人參與，出動11部車輛、1部核生化災應變指揮車、1部毒災應變指揮車及1台消防機器人參演，透過實際運用各式應變機具設備，提升整體災害防救的執行效能。