台灣銀行桃園分行與桃園警察分局16日16時，在銀行大廳舉辦「安全維護自衛編組演練」。（賴佑維攝）

台灣銀行桃園分行與桃園警察分局16日16時，在銀行大廳舉辦「安全維護自衛編組演練」，過程歹徒分頭並進，1人入內、1人接應，警方獲報火速趕到現場逮人。希望透過演練，共同執行攔阻詐騙。

桃園警方表示，演練項目分為防搶、阻詐、地震災害及緊急救護。演練開始，歹徒甲搶匪進入銀行觀察環境，歹徒乙在外面等待接應，歹徒甲見機持槍挾持洽公民眾喝令行員交付款項，行員將錢裝入提袋時藉機拖延，並按下警鈴，駐衛員警聞訊立即趕來，歹徒甲見事跡敗露推開人質準備逃逸，卻遭駐衛員警壓制逮捕，轄區武陵派出所巡邏警力立即趕抵支援。歹徒乙見狀立即逃逸，行員在後尾隨高呼示警，支援警力隨即將其壓制逮捕。

因為演練太過逼真，讓路過的民眾都嚇了一跳，桃園分行經理王粹馨表示，金融機構應積極強化自我安全維護能力，與警方合作舉辦演練，藉由情境設定使銀行同仁遭遇狀況時，可依循演練的經驗妥善應對。

桃園分局分局長黃富村則表示，警方維護金融機構安全，共同執行攔阻詐騙工作，是關係非常緊密的夥伴，希望藉由防搶、阻詐演練強化彼此默契，發揮團隊合作的精神，共同守護民眾人身及財產安全，為治安工作盡一份心力。