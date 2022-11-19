越捷航空（Vietjet）為歡慶第1.5億名旅客里程碑，宣布即日起至明年1月底購買越捷航空機票、並成功於活動網站輸入註冊資料，即可獲得價值5萬越南盾（約新台幣63元）的線上優惠券，並有機會再獲得最高價值50萬越南盾（約新台幣630元）的線上優惠券。

同時，隨著各國邊境解封，越捷航空即日起Skyboss艙及Skyboss經濟艙只要300萬越南盾（約新台幣3,765元），僅需24.9萬越南盾（約新台幣312元）便可享受Deluxe艙服務。旅客透購SkyClub購票，更能享有輕鬆付款的預訂方式。

最後，台灣旅客能從台北、高雄兩地飛往河內、胡志明市，享受即將到來的2023年旅遊旺季及年末節慶季。此次發放的線上優惠券使用航班包括越捷航空所有國內外航班，更多相關資訊可直接參考活動網站（evoucher.vietjetair.com）。