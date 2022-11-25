越南一名商人打造一棟「黃金屋」，屋內包含牆壁、家具和裝飾品全是鍍金打造，金碧輝煌的外觀經常讓人嘆為觀止，不少路人都會駐足拍照，於是這名商人又販售門票、開設咖啡廳，只要消費就能夠進到「黃金屋」參觀。

根據《Oddity Central》報導，來自越南芹苴市的商人阮文忠（Nguyen Van Trung）靠房地產投資發家致富，在世界各地旅遊過後，他決定返回家鄉，打造知名地標，並和設計師溝通，最終選定以「黃金」作為裝潢主題。

阮文忠受訪時表示，其實從很久以前他就想要打造一棟「黃金屋」，但礙於時間關係，他直到2016年才真的付諸行動，將原本的夢想化為現實，而房子建造的時間前後共花了3年，屋子內從牆壁、家具，再到各式裝飾品全都是鍍金的，雖然大部分物品都只是在外層以金箔包覆，但整棟房子看起來仍像是一棟貨真價實的「黃金屋」，奢華耀眼的外觀常讓路人駐足拍照。

阮文忠發現這項商機後，決定將「黃金屋」變成觀光景點，每人只需要支付5萬越南盾（約新台幣62元）的入場費，就能進到屋內參觀，此外他也在「黃金屋」旁邊開設一間咖啡廳，客人只需要消費4萬越南盾（約新台幣50元），同樣也可以進到室內參觀。

不過這棟房子並不是越南第一座「黃金屋」，早在2009年，越南開發商就在河內蓋了一座黃金飯店「金湖飯店」，該飯店於2020年年底竣工，外牆和內部都使用24K金的日本進口瓷磚，除了接待大廳、家具擺設以外，連洗手台、浴缸也都是鍍金打造。