金融業股東今年「掏錢」增資創史上新高。因為廣義防疫保單理賠金額破1,700億元，股債雙跌重創金融業淨值，據金管會最新統計，銀行、壽險、產險及金控公司扣掉重複計算後，今年合計現金增資金額逼近2,000億元，創金融史上新高紀錄。

今年到11月底，已有四家金控申請現金增資，金額共655億元，即包含國泰金、台新金、新光金及國票金，但因國泰金原申請450億元，最後將募資525億元，將多出75億元，等於金控今年是現增730億元，創2019年以來的近四年新高，但低於2018年時的971億元。

金控現增主要都是增資子公司，今年銀行共有六家辦理現增，即新光銀、陽信銀、遠東銀、華泰銀、連線銀行及上海商銀，共募資318.26億元，用來強化資本結構，因應未來業務發展需求。

壽險業今年共有六家現增，含年底前要完成的國泰人壽現增350億元的話，共587.03億元，創近三年新高，另外還有新光人壽、第一金人壽、安達人壽及三商美邦人壽今年都有現增，其中三商壽已完成二次，共87.26億元，尚未計算正在進行的私募20億股的現增，若年底前完成，今年壽險現增金額可能近700億元，就會是2018年之後的單年新高。

今年最慘的還是產險業，因為防疫險理賠爆表，六家承保防疫險最多的產險公司，有三家都已宣布二度增資，即和泰產、新安海上產、國泰世紀產，中信產更是宣布今年第三度現增，加上富邦產及兆豐產，六家公司今年合計要增資985億元，創史上新高。

今年因為股債雙跌，壽險業出現淨值大量蒸發，壽險增資原因大多是強化資本適足率（RBC）及拉高淨值比，國泰人壽則是強調為接軌IFRS17等提早啟動增資，產險業就是彌補因防疫險鉅額理賠後，造成資本適足率下降。

扣除掉金控轉增資子公司的部分，金控、本國銀行、壽險及產險公司確定年底前到位的現金增資金額就逾1,995億元，創史上新高金額，可說今年金融業大股東相當「破費」