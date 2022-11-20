出現第二性徵是長大成人的必經過程。不過一位女網友表示，她小四、小五時覺得陰毛很噁心，常常自己拿剪刀修剪，沒想到某次竟直接剪掉下體的一塊肉，最後雖然順利復原，卻也留下一條白白皺皺的疤痕。許多女性看了之後紛紛直呼，突然理解男生下面遭受攻擊的感受。

原PO在Dcard發文表示，當時她幾乎完全無法接受黑黑捲捲的陰毛，看到陰毛越長越多，她也噁心到幾乎崩潰，於是開始會自己拿剪刀進行修剪，「想到就剪一下的程度」，不料修剪好幾次後竟然出了意外。

原PO說明，某次她沒拿好剪刀，直接剪掉下體一塊肉，「雖然沒流很多血，但真的超痛」，讓她接下來的一周上廁所、洗澡、穿內褲的時候都相當痛苦，最後雖然順利復原，卻留下一條白白皺皺的疤痕，她也從此再也不敢對陰毛動手腳，「到現在洗澡的時候還是可以摸到那個疤痕」，而她也完全不敢向家人、朋友透露此事。

對此，許多人紛紛回應，「看這篇文我縮了一下」、「突然懂男生聽到被踢摀住下面的反應了」、「最嫩的肉」、「我小時候也曾經覺得小陰唇那兩片軟軟的好奇怪，曾經不止一次動念頭想把那兩片剪掉⋯好險沒有⋯」、「你大概是台灣唯一一個進行過女性割禮的人了」。