大學住宿舍最怕遇到衛生習慣不好的室友！大陸一名男大生近日在網路上曝光邋遢室友的影片，只見對方的床舖上佈滿黴菌，床板還長出蘑菇，可怕的畫面讓大家驚嚇不已，男大生甚至因為經常替他修剪床上的蘑菇而真菌感染、到醫院吊點滴。

綜合陸媒報導，大陸男大學生小博在抖音上分享了一系列關於邋遢室友的影片，從畫面中可以看到，這名室友的床鋪佈滿黴菌，三不五時還會有螞蟻等昆蟲「光顧」，床板上甚至長出蘑菇，但他似乎毫不在意，每天晚上仍躺進被窩中睡覺，其他室友們卻苦不堪言，尤其是和他鄰床的小博，常常睡到一半就會被這名室友的腳臭味臭醒。

除此之外，這名邋遢室友的鞋子、毛巾和襪子也都滿是髒汙，他的座位旁還有一個巨大的黃色塑膠袋，專門用來裝垃圾，卻幾乎不會拿出去丟掉，而是一直放在座位旁。小博實在受不了，於是將邋遢室友的事蹟拍成短片、PO上抖音，沒想到竟意外爆紅，網友們都紛紛稱這名室友為「蘑菇哥」，還有人留言要小博趁著室友去隔離時，在他的床上種植花草、蘑菇，小博甚至會幫忙修剪他床上的蘑菇。

然而每天和這些黴菌「打交道」，讓小博的健康狀況出現問題，他不但到醫院吊點滴，右腳腳趾還慘遭真菌感染、潰爛，每天晚上都會被傷口痛醒，平時走路也只能使用單腳跳躍，最終在忍無可忍之下，小博終於搬離宿舍，遠離衛生習慣堪憂的邋遢室友。

網友們看到影片後，都感到傻眼不已，紛紛留言，「跟這種人做室友真的挺倒楣的」、「光看影片我都想吐了」、「我一直以為我們宿舍裡的拖把長蘑菇已經是宿舍巔峰了，沒想到還真是人外有人，天外有天啊」、「點開影片感覺自己聞到了一股霉味」、「這床真的能睡人嗎？我的天啊」。