資深女星苗可麗出道超過30年，橫跨主持、戲劇、唱片界皆交出亮眼成績單，私下的她為人誠懇溫暖，經常在社群分享生活體悟，近來她投入音樂劇《台灣有個好萊塢》排練，放上神似「一代妖姬」崔苔菁的復古造型自拍照，也分享每天搭捷運上工對各種周遭乘客的觀察，大嘆「同理心很重要」，掀起熱議。

苗可麗近來接演《台灣有個好萊塢》常需搭捷運去現場彩排，日前她在FB曬出美艷自拍照，與粉絲互動笑問：「有像崔苔青(菁)嗎」，可見她燙了一頭吸睛波浪造型，臉上還抹了一層濃豔的妝，讓粉絲想起天后昔日的性感打扮與動感舞蹈，非常漂亮。

不過，苗可麗透露搭車時，有一種乘客最讓她不解，對方常把腿伸直到幾乎佔滿走道的一半，且有人走動時還不收回腳；第二種人也令她不舒服，有時幾乎坐在座椅最邊緣，還將整個身體靠在自己（旁邊人）身上，佔走三分之一的座位，讓她困惑表示「不懂」，卻仍無可奈何。

至於若好心想讓座給奶奶，但對方又稱很快就要下車婉拒，只好在眾人目光之下尷尬坐回座位，讓她笑嘆「光做個捷運一堆小劇場」。網友也紛紛附和她的意見，留言寫下「可麗姐我了解妳說的，捷運日常啊」、「就好像公車上，書包明明可以放置物架卻硬要背著」，也有人誇讚造型漂亮「百變女郎，優先」、「漂亮喔，相似度99%」、「苗姐姐超辣的」、「女神很像棒棒」。