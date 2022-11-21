11月18日全體上市公司總市值為45兆3,266.17億元，較前周五（11日）總市值增加1兆5,443.08億元，周增幅為3.53％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：ABF股、矽晶圓股、IC設計及IP股、原物料股等，看本周台股指數區間為14,300—14,900點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美元指數走弱台幣升息，外資熱錢湧入買超台股，基本面不佳但引爆軋空行情，指數沿3日均線強勢上漲，波段高低點相差2,000點，外資11/11—11/17等5個交易日共買超1,295億元，同期投信買超70億元，而融資餘額減少11.85億元 。

2.波克夏買入41.2億美元台積電ADR 6,010萬單位震撼全球金融圈，持股1.4％躍居台積電第五大股東；對沖基金老虎全球Tiger Global、橋水Bridgewater也敲進。目前外資對台積電持股71.7％，主要股東包括貝萊德BlackRock、先鋒Vanguard與新加坡主權基金GIC，未來新外資股東將會持續加碼，並吸引各路資金跟進。

3.11/26為九合一選舉日，國安基金早於7月就進場護盤，近日政策面重點在科技產業投資，包括台積電1奈米廠、ASML新廠選定新北、台版晶片法案、防疫鬆綁活絡內需經濟等，11月起科技股重回主流股地位。