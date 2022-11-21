國民黨高市議員李眉蓁打出告急牌文宣。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員李眉蓁力拚連任，她近日再吐2年前她參加高雄市長補選的心內話，形容這是驚天動地的90天；而歷經論文風暴後，她變得更勇敢、坦率承認錯誤，然而面對此次左楠選區議員激戰，她打出搶救牌，憂心說「我不能輸⋯⋯偏偏選情危急」，再三呼籲支持者踴躍投票。

李眉蓁回憶，當初她因一句「找不到人選了」的話，想都沒想會有什麼後果，就答應黨主席請託，在登記日前1天決定參選高雄市長補選。那時傻傻以為，為國民黨扛完這場看不見勝利的選舉就好，就算有什麼攻防，3個月而已，扛過去就好。

李眉蓁坦言，沒想到，那卻是驚天動地的90天，「驚恐，苦難，瘋狂，壓力，自責，皮笑肉不笑，行屍走肉，了無生趣，不知所措⋯⋯」這些看似平常的文字，自己在那段日子裡突然都真的懂了。

不過，她對於2年前以傻傻的勇氣參選，毫不後悔，人生該計較的是公理是非，不是得失。「然而一個禮拜以後的議員投票，我不能輸，也不該輸，偏偏選情危急，不得不憂心」。

本周六即將投票，李眉蓁打出告急牌文宣，「搶救！曾經挺身走上戰場、曾經在一個人的火線千瘡百孔地倒下，如今轉身再戰，我依然深陷危機，你是否可以施予援手」。

她疾呼，「拜託大家，別忘了我曾經傻傻的勇氣，11月26日，請出門投我一票，給我一點鼓勵，讓我更有勇氣的，走向更好的自己」。