今起快篩陽性確診民眾無法前往投票，遭中研院士陳培哲批評恐引發憲政危機，呼籲確診者穿隔離衣前往投票。衛福部長薛瑞元今表示，依據憲法第23條，本來就可以避免緊急危難，促進公共利益為由訂定法令處置；防疫指揮官王必勝則說，穿隔離衣投票早已研議過，就是因為不可行才無法推動。

王必勝表示，過去一個月就曾討論確診者能否前往投票，當時確實有人提出穿隔離衣前往投票，但試想一般民眾看到前面排隊的人身穿隔離衣感受為何？而確診者是否又願意穿隔離衣前往投票？

王必勝說，穿脫隔離衣是相當專業的行為，難道還要派員前往確診者家中教導穿隔離衣？全台灣有1萬7千多個投開票所，這是多麼龐大的工程？可行性並不高。

至於是否會有民眾為投票，而不實施快篩？王必勝坦言確實會有這種可能，不過中選會已有良好的準備，包含整個投票動線、消毒的部分，甚至也有綠色通道，讓發燒或有症狀的人可通行，相關人員也已接受教育訓練，就是要避免疫情外散，但他也呼籲，民眾如快篩陽性、症狀很厲害，還是不要前往投票，把疾病傳染給別人。

王必勝也透露，關於口罩禁令鬆綁，近期都會問工作同仁有關RSV、流感的呼吸道疾病，會持續觀察相關疫情的變化再來考慮能否鬆綁，如本周能確定就會去宣布。