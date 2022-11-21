因新冠疫情升溫，在中國大陸傳出已經關閉多所學校並開始在家上課後，日股因擔心會進一步影響到經濟成長，故21日早盤出現整理格局。但午盤買氣回籠下，日經翻紅收27,944.79點，漲45.02點或0.16%。東證收1,972.57點，也漲5.54點或0.28%。

目前從河南中部的鄭州到重慶，都有傳出新冠災情。中國大陸20日單日有26,824位新病例，接近4月高峰期的數字。同時，也發生當地自5月底以來，首次又有疫歿者出現。

專家學者預估，中國大陸到明年下半年可望不再實施嚴格的零容忍政策，故從流行病角度或政治局勢來看，目前北京政府還沒有準備好重新開放。況且，一旦大幅鬆綁，也需要民眾有一定比例的疫苗接種率才行。

盤面上比較抗跌的族群是以貿易為主的各大商社，因為股神巴菲特提高手中持股比例。三菱商事從5.04%增至6.59%，三井物產從5.03%增至6.62%，伊藤忠商事從5.02%增至6.21%，丸紅從5.06%增至6.75%，住友商事也從5.04%增至6.57%。因此，這些日商盤中一度還逆勢上漲逾2%，最後以三菱商事以及丸紅收漲超過2%較大。

其它大型類股漲跌互見，迅銷跌0.24%，軟銀幾乎收平，半導體的東京威力科創漲0.36%，愛德萬測試也漲1.45%。