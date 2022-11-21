南投縣長林明溱提醒民眾，投票日戴的口罩不能有候選人姓名、符號。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

九合一選舉，投票民眾需配戴口罩，南投縣長林明溱提醒民眾，候選人發送的助選口罩繁多，投票的民眾要避免戴候選人口罩，如果口罩有足以辨識候選人身分的號碼、姓名，涉及投票日當天從事助選行為，恐觸犯《選罷法》，將遭重罰50萬到500萬元。

林明溱表示，依照中央流行疫情指揮中心最新規範，確診者隔離措施為5＋N，也就是從確診日的次日起算，須隔離居家照護5日，才能轉成自主健康管理，因此，21日起確診的民眾，到投票日都須隔離，不得擅離隔離處所，當然也不能前往投票；確診者居家隔離照護期間外出，依法可處20萬至100萬元罰鍰。

林明溱說，26日前往投票的民眾，一定要避免配戴候選人口罩，尤其是在進入投票所前，要配合選監人員再次確認，以免不小心觸法。《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日，從事競選或助選活動。如有違反，可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，中選會認定戴候選人口罩，恐會涉及是否有競選或助選的行為，因此提醒民眾選舉當日避免佩戴候選人口罩入場，以免觸法受罰。