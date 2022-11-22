在期中選舉壓倒性贏得連任的佛州州長迪尚特聲勢上揚，一份最新民調顯示，他在共和黨內總統初選的支持率大幅增加11個百分點，達到28%，大幅拉近與前美國總統川普的差距。

迪尚特（Ron DeSantis）在8日的美國期中選舉中，以高出對手近20個百分點的大幅度領先，成功連任佛羅里達州州長，並成為20年來首位翻轉民主黨傳統票倉邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人，也讓迪尚特在共和黨內的人氣大漲。

另方面，日前正式宣布將角逐共和黨黨內總統候選人提名的川普（Donald Trump），因為共和黨選舉結果不如預期，遭到黨內千夫所指，聲勢重挫。

一來一往，迪尚特與川普的的支持度也大幅縮小。國會山莊報（The Hill）引述哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）結果顯示，迪尚特在2024年的共和黨黨內初選支持度大幅增加11個百分點，達到28%。與此同時，川普則下滑9個百分點，達到46%。

儘管川普仍以2位數優勢領先狄尚特，但這項民調顯示，川普的政治實力正出現變化。民調共同主任潘恩（Mark Penn）指出，狄尚特支持率正逐步上升，大幅縮減與川普的差距。若兩人都出馬參選，將是一場相當激烈的競賽，川普很可能會輸。

民調也顯示，15%的受訪者認為迪尚特是期中選舉的最大贏家之一，20%的民眾認為川普是最大輸家。而若川普不參與共和黨總統初選，迪尚特獲得46%的共和黨選民支持，較上個月的類似民調高出6個百分點。

這項民調是在期中選舉結束後、16至17日進行，訪問2212位美國登記選民。（編輯：高照芬）1111122