台南鐵路地下化工程正加速施工，台南市政府積極推動的永康鐵路地下化可行性研究案，昨天獲交通部核准後，22日已送請行政院核定。該計畫除將改建台鐵永康站、大橋站為地下站之外，2站之間還將增設康橋地下站。市長黃偉哲認為，只要可行性研究獲得中央核定，鐵道局即可辦理綜合規畫作業，未來永康地區華麗轉身將指日可待。

市府交通局長王銘德表示，永康鐵路地下化計畫南端銜接「台南市區鐵路地下化計畫」，北端規畫於烏竹橋平交道北側約20公尺處出土銜接鹽水溪鐵路高架橋，全長6.72公里，均採地下化。完工後可消除四叉巷平交道、四維路平交道及烏水橋平交道，同時也將爭取拆除永康橋、中正路陸橋及永大陸橋，還計畫將原大橋站、永康站地下化，並於永康創意設計園區內新增一處通勤用的康橋站，預計工程興建期9年。

市長黃偉哲認為，交通部核定永康鐵路地下化可行性研究，象徵永康地區長期以來因鐵路廊帶阻隔所限縮的發展潛能將獲得釋放，永康地區23.3萬民眾也將不再受鐵路平交道阻隔之苦，永康地區沿線車站每年約500萬人次的進出旅客，也會有更好的鐵路服務，加上永康創意設計園區的積極開發，將來永康地區將扮演串連市區與南科的重要角色，有效擴大台南市蛋黃區的範圍。