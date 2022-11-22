靶材大廠光洋科(1785)今（22）日應邀召開法說，鑑於產業3大趨勢及內部5大轉型策略，董事長黃啟峰看好公司長期營運成長空間仍高，並看好未來5年前端半導體的工繳年複合成長率（CAGR）達5成，帶動毛利較高的工繳營收年複合成長達雙位數，挹注營運成長動能。

光洋科前三季合併營收206.25億元、年減11.44％，但營業利益12.95億元、年增達14.69％，創近14年同期高，毛利率13.57％、營益率6.28％分創近14年、近3年同期高。配合業外收益跳增7.45倍，使歸屬母公司稅後淨利12.62億元、年增達34.98％，改寫同期次高，每股盈餘2.13元。

光洋科以貴金屬交易及工繳（加工）為二大業務，受全球貴金屬行情回檔影響，前三季貴金屬營收163.94億元、年減達15.49％，但工繳營收42.3億元、年增8.8％。由於工繳業務毛利率較高，組合結構優化帶動毛利提升，數位轉型提升生產效率則推升營業利益成長。

而光洋科前三季業外收益2.47億元、年增達7.45倍，除了新台幣貶值帶動匯兌收益跳增2倍外，主要受惠依約出售台南柳營土地給新創環保科技公司、認列處分利益2.2億元，挹注每股盈餘約0.37元所致。

觀察光洋科前三季工繳產業別，硬碟、半導體、面板產業營收占比分別為44.3％、27.1％、10.3％。展望後市，董事長黃啟峰表示，雖然硬碟產業短期確受逆風影響，但隨著雲端時代來臨，市場對大容量硬碟的需求將越來越高，未來仍看好硬碟產業長期的成長性。

而在前端半導體方面，黃啟峰指出，光洋科持續爭取更高市占率，目前營收占比不大，因此未受市場終端需求波動影響。鑒於電子產品愈趨複雜、需要更多種類的合金及更新穎的材料，在地供應鏈重要性持續提升、產業日益重視循環經濟，對長期前景仍維持正面看法。

黃啟峰指出，上述三大趨勢將推動光洋科持續成長。同時，光洋科對內將持續推動擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業等五大轉型策略。在內外雙引擎推動下，光洋科長期營收及獲利成長空間仍相當大。

光洋科表示，公司積極推動數位、零碳雙軸轉型，強化企業韌性，同時看好來自前端半導體領域的成長動能。隨著專為半導體領域客戶設置的塑性成型中心完工、客戶驗證穩步推進，新產能將逐漸放量，有助增添營運成長動能。

光洋科預期，未來5年前端半導體的工繳年複合成長率（CAGR）預估可達50％，使前端半導體工繳營收占比自4％上升至20％，可望帶動整體工繳營收年複合成長達雙位數。工繳營收成長將進一步支持光洋科持續投資以創造更高價值，並持續穩定發放現金股利。