「2022台灣最佳國際品牌價值」22日公布榜單，今年台灣最佳國際品牌前25名總體價值增長12％，達131.22億美元，其中華碩電腦、趨勢科技、旺旺集團分別下今年前三名。
工業局表示，歷經三年疫情洗禮、全球政經環境等不穩定的挑戰，台灣品牌仍在變革中展現銳不可擋的實力。其中科技與電子消費領域品牌展現前瞻動能，華碩持續蟬連榜首，聯發科在AIoT、5G助攻下成長幅度最大，微星、威剛、研華皆有雙位數增幅的亮眼表現，電子紙領導品牌元太科技更憑藉優異表現一舉入榜。
「2022台灣最佳國際品牌價值」22日公布榜單，今年台灣最佳國際品牌前25名總體價值增長12％，達131.22億美元，其中華碩電腦、趨勢科技、旺旺集團分別下今年前三名。
工業局表示，歷經三年疫情洗禮、全球政經環境等不穩定的挑戰，台灣品牌仍在變革中展現銳不可擋的實力。其中科技與電子消費領域品牌展現前瞻動能，華碩持續蟬連榜首，聯發科在AIoT、5G助攻下成長幅度最大，微星、威剛、研華皆有雙位數增幅的亮眼表現，電子紙領導品牌元太科技更憑藉優異表現一舉入榜。
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