金管會統計，防疫保單2022年截至21日理賠金額達1304.63億元、周增59.41億元，在連3周下滑後再度上升。疫苗保單理賠金額348.36億元、周增11.15億元，則連4周下滑。合計防疫雙險今年已理賠達1652.99億元，產險公司規畫增資規模則達919.99億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至11月21日合計承保件數487.89萬件、周增0.13萬件，保費收入45.43億元，周增210萬元，較前周新增0.15萬件、220萬元持續減少，為連4周下滑。

而防疫保單今年截至11月21日理賠件數達323.88萬件、周增12.48萬件，理賠金額達1304.63億元，周增59.41億元，終止連3周下滑，較前周新增12.24萬件、55.37億元增加，顯見尚未脫離理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的28.72倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。今年截至11月21日承保件數242.01萬件、周增292件，保費收入101.7億元，周增13.7萬元，較前周新增488件、16.4萬元持續減少。

而防疫保單今年截至11月21日理賠件數達83.51萬件、周增2.52萬件，理賠金額達348.36億元、周增11.15億元，較前周新增3.31萬件、13.6億元減少，理賠增幅為連4周下滑。累計理賠金額已達今年保費收入的34.25倍。

為因應龐大理賠造成的現金流壓力，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達707億元，並全數完成增資程序。

此外，國泰世紀產險預計年底前二度增資100億元，新安東京海上產險則將二度增資金額自75億元下修至52.99億元，預計年底前完成。和泰產險亦規畫二度增資60億元，將由禾泰車認購。合計六大產險公司規畫增資規模達919.99億元。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。