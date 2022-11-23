櫃買中心本周連三場業績發表會，繼22日「生技醫療（二）」主題業績發表會後，今（23）日推出「半導體（二）」主題業績發表會，將有立衛（5344）、M31（6643）及意德士（7556）等3家公司，將於櫃買中心官網線上直播說明財務業績資訊。

櫃買中心表示，科技產品日新月異，半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環，而在全球產業鏈高度競合下，臺灣半導體在人才質量及研發技術仍具有優勢。23日推出「半導體（二）」主題，與會的公司包括從事IC測試業務廠商立衛、專業矽智財IP廠商M31、及半導體設備零組件廠意德士等3家公司與會。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢及點閱觀看。