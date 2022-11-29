疫情引發全球晶片荒後，美國與歐洲政府挹注重金投資半導體產業，英國國會議員呼籲政府加入歐美的行列，援助英國半導體產業，並儘快公布本國的半導體策略，以吸引投資和鞏固晶片供給。

英國下議院的商業、能源暨工業策略委員會28日在報告示警，缺乏政府援助將讓英國失去投資資金，在快速成長的半導體產業落後其他國家。

議員呼籲政府應該儘速公布延宕許久的半導體策略，並尋求與盟友建立合作關係，確保英國依然在半導體供應鏈占有一席之地。

BEIS主席瓊斯（Darren Jones）表示，政府未能採取行動援助半導體產業，讓英國處於重大風險之中。

英國在全球半導體產業並非重要角色，並無能力生產先進晶片，議員主張英國應該與美國和台灣等夥伴加強合作，以及引投資，成為其供應鏈的一部分。

報告指出，產業對晶片的需求預估有增無減，英國高度仰賴外國企業供應晶片，除非政府擴大援助，不然將無法扭轉倚重外國的情況。議員建議政府考慮建造新的晶片廠。

英國政府最初承諾要在今年秋季公布半導體策略，但截至目前仍然只聞樓梯響，且政府亦不願透露具體出爐時程。

瓊斯表示，其他國家大舉投資強化供應鏈彈性，而英國政府甚至未能如期公布半導體策略，讓英國身陷險境。

英國政府發言人表示，政府承諾援助極其重要的半導體產業。英國正評估國內能力，並與產和國際夥伴密切合作，開發新的半導體策略，以推動產業進一步成長，和維持供應鏈彈性。政府將會盡快公布半導體策略。

位於南威爾斯的英國最大晶圓廠紐波特（Newport），去年被大陸聞泰科技旗下、總部位於荷蘭的的安世半導體（Nexperia）收購。英國政府近期以國家安全為由，要求安世至少出售紐波特晶圓廠86％的股權，安世打算上訴。