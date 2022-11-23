宜鼎(5289)持續擴大Innodisk AI布局，推出全新FPGA平台，鎖定AI機器視覺應用，透過低延遲、低功耗、高開發彈性的優異產品特點，幫助全球客戶以更低的整體開發成本，全面推進AI應用導入。

全球FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)市場可望在2022年至2027年間達到14.2%的年複合成長率，其發展潛能來自於FPGA在應用開發階段所具備的高度設計彈性，透過可重新配置與設定的程式邏輯，幫助開發人員實現各式應用需求。宜鼎FPGA平台採用科技巨擘AMD Xilinx Kria K26系統模組，不僅能夠加速AI演算，同時具備低延遲、低功耗特性，是企業導入AI邊緣演算、實現機器視覺應用的一大利器。而面對多元的邊緣AI應用場域，產品本身不僅支援0度至70度C的標準溫度，更能視應用需求，進一步提升至工業級寬溫標準，在-40度至85度C的嚴苛環境中維持穩定運行。

宜鼎智能周邊應用事業處處長吳志清指出，宜鼎國際近來全力發展邊緣AI領域，並以「軟硬整合」作為Innodisk AI的核心宗旨。本次發表的FPGA平台除了本身的開發與演算優勢外，亦能在硬體面擴大結合InnoAgent，實現邊緣設備的遠端頻外管理，更能在軟體面透過iCAP、iVIT等工具，達成高度整合的一站式解決方案(turnkey solution)。

就AI機器視覺領域而言，除了導入宜鼎FPGA平台外，AI模型的訓練(Training)與推論(Inference)更是AI應用成敗的最大關鍵，為此，宜鼎亦推出iVIT軟體開發套件(SDK)，預期藉由其低門檻的no-coding使用環境，能較傳統開發流程縮短50%學習時間，並能支援各式異質平台，提升AI應用整合的彈性與相容性。

宜鼎全新FPGA平台將鎖定智慧城市、智慧工廠等應用場域，為AI機器視覺、瑕疵檢測、物件辨識等終端應用提升整體演算效能。未來也將針對安防監控、嵌入式系統等應用需求，陸續推出相應解決方案，深化Innodisk AI布局。