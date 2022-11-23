歐元區11月商業活動雖意外回升，不過已經連續五個月陷入緊縮，反映歐元區第四季經濟已經跌入衰退。

數據回升仍給予歐元支撐，歐元兌美元23日上升0.16％，報1.0322美元。

根據金融數據供應商標普環球（S＆P Global）23日公布，歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由10月的47.3上升至47.8，優於市場預期的47，不過仍然低於景氣榮枯分水嶺50。

標普環球在報告指出，第四季迄今的PMI數據顯示，歐元區經濟正朝著2012年稍晚以來（不計疫情封城期間）最大季度縮幅的方向前進。

歐元區商業活動持續由製造業領跌，11月製造業PMI初值由46.4上升至47.3，服務業PMI維持在48.6，與10月持平。

標普環球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「11月PMI帶來些許好消息，整體數據的下滑幅度較10月和緩，主因為供應鏈瓶頸緩和，以及氣候溫暖減輕能源短缺壓力。

歐洲經濟火車頭德國11月製造業PMI由45.1揚升至46.7，此為俄烏戰爭以來首次上揚，市場原預期數據將進一步下探。此外，服務業亦呈現好轉，讓11月綜合PMI由45.1彈升至46.4。

標普環球經濟學家史密斯（Phil Smith）在聲明稿表示，11月PMI並未改變德國第四季經濟跌入衰退的預期，不過最新數據仍帶來希望，反映緊縮幅度可能小於先前預測。

法國11月製造業PMI由47.2勁升至49.1，超越市場預期的47，不過服務業PMI則由51.7跌至49.4，失守50大關，讓綜合PMI由50.2下降至48.8，低於市場預期的49.5，寫下2021年2月以來首次緊縮。