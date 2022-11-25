世豐(2065)召開法說會，世豐訂單看到明年第一季，法人預估，今年度營收恐較去年降低，今年營收預估來到25、26億元左右，明年狀況預估與今年差不多。

銷售市場分布，US占55%、EU占15%、Asia占13%、AU(澳洲)占12%。

市場應用比率，今年第三季DIY市場占三成、建築工業占七成。

世豐與美洲客戶共同開發長尺寸結構用木螺絲產品，並已取得美國ICC認證，將切入美國主要兩大居家修繕實體通路銷售，目前規畫年底完成小量訂單出貨。

世豐表示，除居家修繕市場占據穩定營運利基，越南南越新廠預計今年12月初上樑，預計明年第四季投產，第一階段產能每月800噸，將較台灣地區產能增加四成。

世豐看好全球電動車長期趨勢，規畫投入車用扣件領域發展，並成功取得IATF 16949認證，助力集團進軍電動車車用扣件市場邁出一步，同時積極與電池模組設備廠商開拓業務合作，目前已有台灣、大陸、歐洲等地區客戶持續進行業務洽談，預計於12月取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單，明(2023年)年將陸續進行客戶車用扣件產品送樣，預計後年效益將逐漸顯現。

世豐訂單看到明年第一季，營運狀況預估這幾季都在區間波動，第四季通常是旺季，該季出貨因應春節施工需求，但目前淡旺季區分較不明朗，以今年狀況，營收恐較去年降低。今年營收預估來到25、26億元左右，明年狀況預估與今年差不多。

需求面也尚未回檔，庫存有較高，因為備原料，但庫存水位還算健康，而先前產品未啟動漲價，主因為匯率跟原料成本平衡。而明年資本支出，因越南廠因素而會比今年多。