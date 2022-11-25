為協助金融業達成政府2050淨零碳排目標，金管會25日預告修法。金管會指出，鑒於國際間日益關注氣候變遷之相關資訊，金融業將比照上市櫃公司在年報中揭露氣候相關資訊，其中氣候資訊自2024年起金融業全面適用，而有關溫室氣體部分，依資本額大小自2024年分階段推動強制揭露範疇一及範疇二盤查及確信情形。

金管會在今年8月時宣布2024年起上市櫃公司須於年報中揭露氣候變遷對公司財業務影響、公司治理態度、及風險評估等九大資訊，其中也包含四個氣候假設情境，以及盤查溫室氣體，金管會指出，未來金控、銀行等金融業也將比照揭露氣候資訊。

金管會指出，此次配合「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」之修正，研議修正「金融控股公司年報應行記載事項準則」、「銀行年報應行記載事項準則」、「票券金融公司年報應行記載事項準則」及「金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」。

?金管會指出，本次法規修正重點為增訂金融業年報附表2之2之3及金融業公開說明書附表67之1「金融業氣候相關資訊」，要求金融業應揭露氣候相關資訊，其中氣候資訊自2024年起金融業全面適用，至氣候資訊中有關溫室氣體部分，依資本額大小自2024年分階段推動強制揭露範疇一及範疇二盤查及確信情形。

所謂「範疇一」即直接排放，指公司所擁有或控制的排放源，來自製程或廠房設施，以及交通工具的排放。「範疇二」則是間接排放，指公司自用的外購電力、熱或蒸氣等能源利用的間接排放。

至於如何分階段？金管會指出，法規預告完成後，在發布時會同時發布函令，分別來規定母公司個體完成盤查與確認資訊揭露時點；合併報表子公司完成盤查揭露、完成確信資訊揭露的時程。

另為提升金融業對永續發展治理架構之重視，金管會也要求金融業應於年報附表2之2之2及公開說明書附表67，敘明有關公司於永續發展治理面之執行情形。