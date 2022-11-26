古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）近日訪問中國。分析表示，此訪將進一步加強兩國雙邊關係，並進一步推動中國與拉丁美洲和加勒比海地區關係持續向好。

新華社報導，中共總書記、國家主席習近平昨天在北京與到訪的古巴共產黨中央委員會第一書記、國家主席狄亞士-卡奈會談時指出，不論國際形勢如何變化，中方堅持中古長期友好的方針不會變；中方將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖。

習近平表示，中方願同古巴深化各領域務實合作，落實共建「一帶一路」合作規劃，攜手推進社會主義現代化建設。

據報導，狄亞士-卡奈告訴習近平，「面對異常複雜嚴峻的政治經濟形勢，古巴將以中國為樣板，創造性直面挑戰，實現建設社會主義的目標」。

會談後，兩國元首共同見證簽署系列雙邊合作文件，並發表聯合聲明。

對於狄亞士-卡奈這次訪中，香港明報今天在專文中引述復旦大學國際問題研究院拉美研究室副研究員曹廷說，狄亞士-卡奈是中共20大後接待的首位拉美和加勒比海國家元首，是中國政府在20大後系列元首外交的重頭戲之一。

曹廷認為，中古關係對中拉關係持續向好、穩定發展具有標竿性意義。在推進中拉關係方面，古巴一直走在前列。未來保持中古關係向好發展，將對整體推進中拉合作影響深遠。

上海大學特聘教授江時學指出，中拉合作的基礎和前景愈來愈好。中國與拉美國家的合作不受意識形態影響，無論何種政治力量上台執政，中拉關係都會持續發展。

中國於2017年提出拉美地區是「海上絲綢之路的自然延伸」說法，目前已與21個拉美國家簽署共建「一帶一路」的合作文件。

曹廷說，中國對拉美地區的投資近年有所變化。雙方過去的經貿合作主要在原材料、化石能源和礦產，如今轉向基礎設施建設、製造業、新能源開發等對拉美地區工業化更有利的領域。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1111126