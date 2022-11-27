準基隆市長謝國樑27日表示，面對下屆議會藍綠兩黨都不過半的態勢，他相信議會中有理性討論政策的空間，他也不相信他提出對基隆市民好的政策，會遭到綠營的群起反對。謝國樑強調，他將用最誠懇的態度，與議員們進行溝通、對話，取得共識。

九合一選舉26日落幕，基隆市議會國民黨的席次較本屆減少3席，僅有13席，民進黨的席次則從7席成長至12席，形成兩黨都不過半的局面。對於這樣局勢，謝國樑說，他相信在議會裡有理性討論政策的空間，不會用政黨論定政策。

謝國樑說，當他提出對市民有利、對年輕人有利的政策，他不認為綠營會每個議員都反對他提出的政策，畢竟只要對市民有利的政策，就不會也不必反對。而他也將會用誠懇的態度與議員們溝通、對話，爭取溝通的機會，向議員說明他的想法，他相信大多數的政策都能取得共識。

至於電動機車預算的編列，謝國樑坦承，因為明年的預算已經編定，議會也已經通過，若想在明年將這筆預算排入，還有待進一步的溝通與協調，但他認為後年的預算可以編進去。