車輛爆胎你會怎麼處理？一名網友日前行駛在台中市台灣大道上，看見前方一輛BMW休旅車右後輪疑似爆胎，不過駕駛卻並未停下，反而以十分怪異的方式「橫著前進」，讓網友直呼「有錢人就是任性啊」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附上一段行車記錄器影片，從畫面中可以看到，駕駛行駛在台中市台灣大道慢車道上，前方一輛BMW休旅車雖然朝著前方直行，不過車尾卻向左側歪斜並伴隨著尖銳的刮地噪音，仔細一看才發現該車右後輪疑似爆胎，不過駕駛並未停下反而繼續行駛，讓原PO不禁直呼「有錢人就是任性啊」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「有錢就可以橫著走原來是真的」、「能在台中橫著走，一定很有料」、「台中一隻刺，橫著走」、「中港路漂移訓練」、「沒錢叫拖車嗎」、「省少少的錢，花大大的錢，這才叫格局」，不過也有網友出面緩頰「這是爆胎正確開法，不要拿人家的知識當成玩笑，這是重視生命」。