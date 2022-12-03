台中市霧峰警友辦事處主任戴儲賢日前上午獲頒台中市好人好事代表，他表示，他最大的成就感就是看到被幫助的人臉上的笑容，期望能盡一己之力回饋社會。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰警友辦事處主任戴儲賢日前上午獲頒台中市好人好事代表，他長期投身公益，默默行善，協助家境困苦之人處理喪葬費用高達120件，皆未具名；戴儲賢表示，他最大的成就感就是看到被幫助的人臉上的笑容，期望能盡一己之力回饋社會，帶動善的循環。

台中市好人好事代表表揚典禮活動於2日上午10時許在台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，戴儲賢歷經社會服務精神、見義勇為、孝親尊長、樂善好施、守法守紀、盡忠職守等6大項積極評審標準，經過初審、複審、決審等嚴謹審查機制，榮獲本屆警消類台中市好人好事代表。

霧峰警分局指出，戴儲賢長期支援基層員警，做員警最有力的後盾，也常自掏腰包拋磚引玉，發揮人飢已飢、人溺已溺的精神，邀及社會企業善心人士等一同造訪困苦急難救助戶，表達慰問及致贈急難救助金。

戴儲賢有空必安排親自到府訪視獨居及弱勢或行動不便的長者，陪長者閒聊話家常，更對於困苦家庭無力支付的身後事費用（喪葬費），在協助喪葬費用行善達120餘件；同時，為了不讓受幫助者感到尷尬、愧疚、自卑、沒面子或心靈受傷，因此全未具名，皆以「霧峰善心人士」名義贊助。

此外，戴儲賢也加入慈濟基金會、廣亮社會福利慈善機構基金會，長期投身公益幫助需要之人，秉持為人有德天長佑，行善無求福自來的胸襟，默默行善；霧峰警分局分局長李建興日前也特別於主管會報時頒發紀念品表揚戴儲賢，感謝他鼎力協助警政業務推動不遺餘力，支持與愛護霧峰分局。

李建興表示，戴儲賢是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，榮獲好人好事代表是實至名歸，期盼藉此拋磚引玉，秉持施比受更有福的精神，讓愛心照亮每一角落，創造和諧幸福溫暖的社會。