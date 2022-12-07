霧峰區「原住民社會文化住宅」位在錦州路、峰堤路口公有土地預計興建333戶，目前進行規畫。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

期待多時，台中市霧峰區終於也有社會住宅了，為滿足在地產業發展的居住需求，立委林靜儀、市議員李天生爭取下，國家住宅及都市更新中心主導規畫吉峰段533戶「吉峰安居社宅」，此外，市府也在錦州段規畫333戶「原住民社會文化住宅」。

台中市議員李天生指出，吉峰安居社宅位在中正路、峰堤路口公有土地，由國家住宅及都市更新中心主導，預計興建地上14層、地下3層建築，規畫533戶，採統包方式施工，目前正上網招標中，預計今年底完成招標、決標，113年第三季動工，116年完工。

此外，李天生多次反映爭取在錦州路、峰堤路口公有土地興建社會住宅，經台中市政府考量後，將該處列入「原住民社會文化住宅」，預計興建333戶，目前進行規畫作業中，預計111年動土，114年底前完工進住；台中市分別規畫興建霧峰、沙鹿等2處「原住民社會文化住宅」。

李天生說明，「吉峰安居」，鄰近經濟部水利署水利規畫試驗所、霧峰農工，交通機能完善、北經草湖橋即抵達台中軟體園區、工業區等；未來將一併規劃設置幼兒園、商業空間及出租辦公室，提供在地青年創業、安心成家的居住環境，同時依規定其中30％住屋，將提供弱勢族群進住。

至於「原住民社會文化住宅」，李天生指出，將以市府出資或獎勵民間興辨，採公私協力方式興建，未來並將導入社福、醫療、青年育成、社造與經濟產業等資源，提供原住民安全、穩定的生活環境。