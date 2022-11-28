九合一地方選舉結果由國民黨囊括多數地方首長席次，民進黨僅拿下2都3縣市，法人指出，民進黨本次選舉慘敗，與先前民調預期相去不遠，非突發性狀況，研判市場對選舉結果消化速度將偏快，選舉變數告段落，重新將目光放回基本面與內資年終作帳行情。

值得注意的是，過去一段時間以來，外資法人對此次百里侯之爭幾無關注，主要原因在於總統、國會等執政狀況並不會因本次選舉結果改變，同時，外部的通膨、聯準會（Fed）升息、地緣政治風險等，對股市的潛在影響程度都比地方選舉要來得高，因此，外資圈討論度不算太高，像是里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧，近期也是從終端需求層面與市場情緒來討論台股反彈，不涉及選舉變數。

同樣地，國內大型研究機構在預測年底前行情時，亦不考量選舉結果影響，像是凱基投顧近期成功預判台股持續反彈，並認為國際資金進入年終假期，將營造內資作多的機會之窗。

針對選舉結果對台股後市影響，中信投顧總經理陳豊丰認為，台股在九合一選舉之後，可能會像美國期中選舉落幕一樣，當時美股出現短暫慶祝行情，隨後就回歸基本面。