田浦，一個充滿日式風情的名稱，原地名為「荳蘭」，譯自阿美族對一種植物的稱呼，日據時期將其轉化為TAURA，寫成漢字便是田浦。車站於1982 年正式裁撤，經過了30多年，重新打造意境式站體，於2018年登場亮相，讓許多老花蓮人再次回味當年火車經過的光景。
如今田浦站規劃成「舊田浦車站文化園區」，不僅重現車站歷史，也是串聯東線舊鐵道田浦客家風情巡禮的重要站點，從站牌、火車時刻表、仿轉轍器、售票口，到周邊老榕樹和古井，展現出舊時客家庄的意象，讓人深刻感受到客家先民奮門打拚的精神；園區入口處的在地老店「榕樹下麵店」，第一代老闆娘從一碗麵3元、5元開始賣，到現在已有40幾年，即使沒有精緻華麗的擺盤，但那樸實的肉燥鹹香，就足以在記憶裡留下雋永的味道。
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舊田浦車站文化園區
地址：花蓮市中華路453巷
開放時間：全日開放，無人車站
廁所：無
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榕樹下麵店
地址：花蓮市中華路453巷9號
電話：03-8527758
營業時間：06:00-13:30
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》43期)
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