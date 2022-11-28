立法院第10屆第6會期經濟委員會第12次全體委員會議，今日繼續審查2023年中央政府總預算案附屬單位預算關於農委會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。（李柏澔攝）

立法院經濟委員會今(28)日續審農委會農業作業基金、農田水利事業作業基金等，藍委表示，很多民眾質疑農委會與所屬單位的媒體宣導費恐涉及「養網軍」，該預算應凍結90%；綠委則反問，農委會哪來的網軍？農委會主委陳吉仲說，農業的宣傳經費和外界想的養網軍是兩回事。

根據明年度農業作業基金提案總會表指出，國民黨立委呂玉玲等人所提第58案，農田水利事業作業基金明年度預算「其他業務外費用一雜項費用 一服務費用-媒體政策與業務宣導費」編列21萬，惟農委會及所屬機關過去多次被質疑透過媒體宣導預算培養網軍，於網路上散佈特定言論，以影響輿論走向，因此凍結該預算90％，提出專案報告後始得動支。

「21萬可以請到什麼網軍？網軍沒有這麼便宜啦」！民進黨立委邱議瑩舉手發言說，對於宣傳費用的質疑都可以來討論，但直接扣帽子到網軍不盡公平，建議維持原預算通過。

民進黨立委陳亭妃表示，這21萬很可能只是單純的基本宣傳費，要用到新聞媒體都很難，要請網軍、大規模行銷更是不可能、想太多。立院尊重委員凍結的建議，但如果還是堅持要提出專案報告，那就該尊重經費原本的使用，連處理都不用處理。

呂玉玲回擊，要求凍結和提專案報告不是只是這21萬的宣導費，而是每項預算裡都有媒體宣導費，自己只是要求在這項來說明清楚，如果每項預算案加起來本來就不止21萬，「養網軍當然不只這些錢，不然怎麼會有1450」？

民進黨立委蘇治芬反問，農委會有網軍嗎？農委會根本沒有網軍啊，不懂是要安排什麼專案報告。

另根據謝衣鳯等委員提案指出，農業特別收入基金明年度的媒體宣導費編列6393.6萬元，比2020年決算的3520萬元成長了2873.6萬，但預算書所列內容十分粗疏，因此提案凍結10％，待提出執行報告後始得動支。

農委會主委陳吉仲說明，肥料合理化使用等都要透過宣導來減少使用，另外也包括吸引消費者到休閒農場消費，這些經費都是要讓消費者了解台灣的農業以及農漁畜產品，食農教育想要推得更深也都需要這些經費，增加的媒體宣導經費本來就是散佈在各個地方，和外界想像的養網軍完全是兩回事。