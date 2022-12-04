【全程字幕】高調打臉吳怡農！趙映光聲明「沒被請出市黨部」 王鴻薇譏：他應該很傻眼吧 @ChinaTimes ​

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農話題不斷，近日被緊咬黑道人頭黨員爭議，並遭點名「趙介佑事件」，他反駁稱「趙介佑是我開除的」，還表示趙介佑之父趙映光「被請出黨部」，不過趙映光卻發出聲明打臉其說法，還說「若他接受採訪講出事實，可能對選舉的人造成影響」，吳怡農隨即改口說「主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬」讓媒體人張禹宣傻眼酸，吳怡農看臉色噤聲，這不叫傀儡什麼叫傀儡？

「大哥說話，小弟就閉嘴了！」張禹宣今(4日)在臉書指出，對於前民進黨台北市黨部主委吳怡農聲稱「趙介佑是我開除的，趙映光是我請離開的」。趙映光發表聲明，說自己沒有被吳怡農請離開市黨部，但吳怡農講得「我們父子好像共同犯罪，一個被他開除，一個被請離開黨部，真的非常不好！」還說「自己現在無事一身輕，最好不要隨媒體起舞，無端牽扯到他，否則若他接受採訪講出『事實』可能對選舉的人造成影響。」

張禹宣強調，然後呢？這個「事實」就讓吳怡農縮了，改口聲稱：「這件事很單純。主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部。之後，前評召提出辭呈。」

張禹宣質疑，是大哥開口，讓小弟害怕閉嘴，還是這個「事實」過於驚悚，震懾到吳怡農不敢輕舉妄動？所以會影響選情的事實是什麼？真好奇。吳怡農難道不用澄清，不用告訴社會大眾？如果一個立委連要說什麼，都還要看黑道臉色，還會被恐嚇給噤聲，誰還能期待他為民發聲？這不叫傀儡什麼叫傀儡？