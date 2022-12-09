民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋松山機場遷建政見，立法院國民黨團今列舉2002年至今民進黨歷任台北市長候選人所提松機遷建政見，質疑民進黨政府已完全執政6年餘卻未推動，吳政見蔡英文總統與行政院長蘇貞昌同意、支持？（國民黨團提供）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋松山機場遷建政見，立法院國民黨團今列舉2002年至今民進黨歷任台北市長候選人所提松機遷建政見，質疑民進黨政府已完全執政6年餘卻未推動，吳政見蔡英文總統與行政院長蘇貞昌同意、支持？（國民黨團提供）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋松山機場遷建政見，立法院國民黨團今列舉2002年至今民進黨歷任台北市長候選人所提松機遷建政見，質疑民進黨政府已完全執政6年餘卻未推動，吳政見蔡英文總統與行政院長蘇貞昌同意、支持？

國民黨立委費鴻泰表示，2002年民進黨台北市長候選人李應元提出松山機場遷建，2006年民進黨行政院前院長謝長廷選台北市長時再提出，2018年民進黨前立委姚文智參選台北市長時更主打松山機場遷建政見。

但費鴻泰引述，2010年行政院長蘇貞昌宣布參選台北市長時即已提到，過去民進黨市長候選人主張松機遷建，這是有當時背景因素，但現在（指2010年）中央政府已規劃松機為兩岸直航機場，甚至是亞洲城市對飛國際機場，情勢不同。

費鴻泰說，國軍「萬鈞計畫」規畫，當國家發生緊急狀況時，元首應用最機動方式轉移到松山機場撤離；今年8月4日中共環台軍演時，美國在台協會（AIT）計畫從敦化國中集結美僑送至松山機場撤離，據稱，AIT是反對松山機場遷建。

費鴻泰質疑，蔡英文總統從2016年至今完全執政，任期已經超過6年半，也沒有推對松機遷建，吳怡農現在再提前輩松機遷建政見，「是在嘲笑蔡英文是弱智？」要不要「先回家問問蔡老大為什麼任內不搬遷松山機場」，吳不是很用功。

國民黨團書記長李德維表示，近年來松山機場營運狀況，即便去年疫情期間，不談國際航線，僅國內航線入出境有82萬餘人與近81.4萬人次，松機是兼具離島與花東的重要航站，松山機場遷建會引發交通困難。

李德維說，但以搭機成本比較，現在台北車站搭捷運到松機是21分鐘、票價25元；一旦松機航線移到桃園機場，從台北車站搭機場捷運到桃機要時間要43分鐘、票價160元，對民眾影響大，特別是離島民眾。

李德維表示，民進黨政府交通部前部長賀陳旦就曾說，松機對離島居民重要，不宜貿然遷建，吳怡農現在提松機遷建政見，有跟民進黨政府內閣溝通好？民進黨政府內閣支持？

李德維說，松山機場遷建至少要符合3個前提：要解決首都與機場間的交通問題，桃機第三跑道必須如期完工，桃園航空城要完成，吳怡農不應開空頭支票，呼弄選民騙票。